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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:15

"ГАЗ" в IV квартале запустит в серию городской фургон "Соболь NN"

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Группа "ГАЗ" запланировала на четвертый квартал 2022 года старт серийного производства автомобиля "Соболь NN", сообщила пресс-служба автопроизводителя.

"Выпуск линейки "Соболь NN" начнется с грузового и грузопассажирского фургонов, в дальнейшем появятся другие модификации", - говорится в пресс-релизе.

"Автомобиль "Соболь NN" заместит в сегменте доставки и онлайн-торговли европейские аналоги, покинувшие рынок, и даст потребителям аналогичный уровень функциональности и комфорта", - приводятся в сообщении слова президента группы "ГАЗ" Вадима Сорокина.

Инвестиции группы "ГАЗ" в проект составят 3,25 млрд рублей, из которых 828 млн рублей – льготный заем Фонда развития промышленности (ФРП).

Ранее сообщалось, что модернизацию производства для организации выпуска "Соболь NN" "ГАЗ" начал во время корпоративного отпуска в январе 2022 года.

Группа "ГАЗ" объединяет предприятия, выпускающие легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили, автобусы, автокомпоненты. Ключевой актив группы – Горьковский автозавод.

ГАЗ Соболь NN
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