Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:43

ГАЗ 25 июля уйдет на две недели в корпоративный отпуск

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Горьковский автозавод (Нижний Новгород, входит в группу "ГАЗ") 25 июля приостановит производство на период двухнедельного корпоративного отпуска, сообщила пресс-служба автопроизводителя.

"В последнюю неделю июля и первую неделю августа на Горьковском автозаводе будет проводиться установка оборудования для организации серийного производства новой модели легкого коммерческого автомобиля "Соболь NN". В частности, будут монтироваться новые линии сварки, проводиться работы по расширению производства штампованных деталей, модернизации окрасочного и сборочного цехов и созданию производства нового облегченного заднего моста с односкатной ошиновкой", - говорится в сообщении.

Также в период корпоративного отпуска будет проведено сервисное обслуживание оборудования, ремонтные и пуско-наладочные работы, которые невозможно организовать без остановки производства, отмечает компания.

Возобновить производство автозавод планирует 8 августа.

Ранее сообщалось, что ГАЗ приостанавливал производство на период новогодних праздников и корпоративного отпуска с 31 декабря 2021 года по 21 января 2022 года.

Начать серийное производство городского фургона "Соболь NN" завод намерен в четвертом квартале 2022 года.

Группа "ГАЗ" объединяет предприятия, выпускающие легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили, автобусы, автокомпоненты. Ключевой актив группы – Горьковский автозавод.

ГАЗ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Золото дорожает и может прервать серию из пяти недель в минусе подряд

Золото дорожает и может прервать серию из пяти недель в минусе подряд

ЦБ РФ хочет постепенно выходить из регуляторных послаблений для банковского сектора

ЦБ РФ намерен продлить осенью введенные в марте валютные ограничения

ЦБ РФ намерен продлить осенью введенные в марте валютные ограничения

Глава ЦБ не видит дефляционной тенденции

Глава ЦБ РФ заявила, что рост накоплений в определенных условиях может разогнать инфляцию

Глава ЦБ РФ заявила, что рост накоплений в определенных условиях может разогнать инфляцию

РФ с начала года увеличила экспорт мяса птицы вдвое, говядины – на 40%

РФ с начала года увеличила экспорт мяса птицы вдвое, говядины – на 40%

ЦБ повысил прогноз по кредитованию компаний и населения на 2022 год

Банк России улучшил прогноз падения ВВП РФ в 2022 году

Банк России улучшил прогноз падения ВВП РФ в 2022 году

ЦБ РФ понизил прогноз по инфляции до 12-15% на текущий год

ЦБ РФ снизил ключевую ставку сразу на 150 базисных пунктов - до 8%

ЦБ РФ снизил ключевую ставку сразу на 150 базисных пунктов - до 8%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });