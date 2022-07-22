ГАЗ 25 июля уйдет на две недели в корпоративный отпуск

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Горьковский автозавод (Нижний Новгород, входит в группу "ГАЗ") 25 июля приостановит производство на период двухнедельного корпоративного отпуска, сообщила пресс-служба автопроизводителя.

"В последнюю неделю июля и первую неделю августа на Горьковском автозаводе будет проводиться установка оборудования для организации серийного производства новой модели легкого коммерческого автомобиля "Соболь NN". В частности, будут монтироваться новые линии сварки, проводиться работы по расширению производства штампованных деталей, модернизации окрасочного и сборочного цехов и созданию производства нового облегченного заднего моста с односкатной ошиновкой", - говорится в сообщении.

Также в период корпоративного отпуска будет проведено сервисное обслуживание оборудования, ремонтные и пуско-наладочные работы, которые невозможно организовать без остановки производства, отмечает компания.

Возобновить производство автозавод планирует 8 августа.

Ранее сообщалось, что ГАЗ приостанавливал производство на период новогодних праздников и корпоративного отпуска с 31 декабря 2021 года по 21 января 2022 года.

Начать серийное производство городского фургона "Соболь NN" завод намерен в четвертом квартале 2022 года.

Группа "ГАЗ" объединяет предприятия, выпускающие легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили, автобусы, автокомпоненты. Ключевой актив группы – Горьковский автозавод.