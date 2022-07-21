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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:15

Решение SAP уйти из РФ и Белоруссии сократит ее операционную прибыль на 350 млн евро

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Германская SAP, крупнейший мировой производитель программного обеспечения для управления предприятиями ожидает, что решение полностью прекратить работу в России и Белоруссии окажет негативное влияние на годовую операционную прибыль в размере порядка 350 млн евро без учета изменения курса валют.

Об этом говорится в отчете компании за второй квартал 2022 года. В отчетный период она сократила операционную прибыль больше прогноза, но увеличила выручку на 13%.

Операционная прибыль SAP в апреле-июне 2022 года составила 1,68 млрд евро против 1,92 млрд евро за аналогичный период прошлого года. Аналитики, опрошенные FactSet, прогнозировали показатель на уровне 1,74 млрд евро.

Выручка компании повысилась до 7,52 млрд евро с 6,67 млрд евро годом ранее. Эксперты прогнозировали показатель на уровне 7,43 млрд евро.

Выручка от облачных сервисов увеличилась на 34% и достигла 3,056 млрд евро, тогда как аналитики прогнозировали показатель в размере 2,97 млрд евро. Денежные поступления от продажи лицензий на ПО и поддержки пользователей упали на 2%, до 3,403 млрд евро.

В связи с ожидаемыми последствиями от ухода из России и Белоруссии SAP ухудшила прогноз для операционной прибыли на текущий год до 7,6-7,9 млрд евро с 7,8-8,25 млрд евро, ожидаемых ранее. Тем не менее, компания подтвердила прогноз для выручки от облачных сервисов на уровне 11,55-11,85 млрд евро, от облачных сервисов и продажи лицензий на ПО - 25-25,5 млрд евро.

С начала 2022 года капитализация SAP снизилась на 29,2%, до 106,02 млрд евро.

SAP Германия Белоруссия
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