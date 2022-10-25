Производитель софта SAP увеличил квартальную выручку лучше прогнозов

Из-за ухода из России и Белоруссии компания потеряла около 250 млн евро операционной прибыли

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - В III квартале 2022 года германская SAP SE, крупнейший мировой производитель программного обеспечения для управления предприятиями, получила выручку и операционную прибыль лучше прогнозов рынка.

В июле-сентябре выручка компании подскочила до 7,84 млрд евро с 6,85 млрд евро за аналогичный период прошлого года. Аналитики, опрошенные FactSet, прогнозировали показатель на уровне 7,65 млрд евро.

Выручка от облачных сервисов увеличилась на 38% и достигла 3,29 млрд евро, тогда как аналитики прогнозировали показатель в размере 3,19 млрд евро. Денежные поступления от продажи лицензий на ПО и поддержки пользователей упали на 3%, до 3,42 млрд евро.

Вместе с тем операционная прибыль компании снизилась до 2,09 млрд евро с 2,1 млрд евро годом ранее. Эксперты прогнозировали показатель на уровне 2 млрд евро. Маржа операционной прибыли сократилась до 26,7% с 30,7% годом ранее.

Компания отметила, что в результате прекращения обслуживания облачных сервисов в России и Белоруссии ее портфель заказов недополучил примерно 64 млн евро. Негативное влияние этого на операционную прибыль оценивается в 20 млн евро. Всего за 9 месяцев текущего года потери по операционной прибыли из-за решения SAP уйти из России и Белоруссии оцениваются в 250 млн евро.

SAP сохранила прогноз для операционной прибыли на текущий год на уровне 7,6-7,9 млрд евро и для выручки от облачных сервисов на уровне 11,55-11,85 млрд евро. Компания ожидает, что ее показатель свободного денежного потока по итогам года составит около 4,5 млрд евро, тогда как ранее она ожидала его выше этой отметки.

С начала 2022 года капитализация SAP снизилась на 24,4%, до 107,82 млрд евро.