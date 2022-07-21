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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:15

Nokia увеличила чистую прибыль во II квартале на 31%

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia Corp увеличил чистую прибыль во втором квартале 2022 года на 31%, выручку - на 11%, сообщается в пресс-релизе компании.

Чистая прибыль Nokia в апреле-июне составила 460 млн евро по сравнению с 351 млн евро за аналогичный период предыдущего года. Прибыль без учета разовых факторов увеличилась на 8,5%, до 585 млн евро, превысив средний прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, в 461 млн евро.

Квартальная выручка Nokia выросла до 5,87 млрд евро с 5,31 млрд евро годом ранее. Консенсус-прогноз рынка для этого показателя составлял 5,61 млрд евро.

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Выручка подразделения Nokia в сфере оборудования для мобильных сетей связи увеличилась на 9%, подразделения в сфере сетевой инфраструктуры - на 21%, сегмента "облачных" решений - на 7%.

В компании отмечают, что проблемы с поставками компонентов сохраняются, однако уже есть сигналы ее улучшения.

Продажи Nokia в Северной Америке подскочили на 35%, в Латинской Америке - на 19%, в Большом Китае (КНР, Гонконг, Тайвань) - на 14%, в Европе они уменьшились на 13%, что связано, в частности, с уходом компании с российского рынка. Продажи Nokia в РФ во втором квартале снизились примерно на 100 млн евро, отмечается в пресс-релизе.

Компания повысила годовой прогноз продаж с поправкой на курсовые разницы до 23,5-24,7 млрд евро с ожидавшихся ранее 22,9-24,1 млрд евро.

Акции Nokia прибавляют в цене 7,6% на торгах в четверг. С начала текущего года их стоимость снизилась на 11,5%.

Nokia
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