Клиенты Сбербанка сообщили о проблемах с доступом к сервисам

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Часть клиентов Сбербанка может испытывать трудности с доступом к сервисам кредитной организации, предупредила пресс-служба банка в его официальном телеграм-канале.

Сбербанк заверил, что работает над решением ситуации, и принес извинения клиентам.

Не работает мобильный банк и интернет-банк, сообщили "Интерфаксу" несколько клиентов. При попытке входа в мобильное приложение всплывает сообщение, что "Сбербанк онлайн" временно недоступен. Банк рекомендует клиентам попробовать войти в приложение через 15 минут. В сообщении также отмечается, что расплачиваться картами в магазинах и снимать наличные можно без ограничений.

Один из клиентов Сбербанка не смог совершить платеж в интернете, так как ему не пришли СМС-пароли.

Другой клиент Сбербанка сообщил, что проблемы не только с онлайн-банком и оплатой картами, банк приостановил обслуживание клиентов в некоторых отделениях.