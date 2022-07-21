Сбербанк восстановил работу сервисов после сбоя

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк сообщил о восстановлении работы всех сервисов после технического сбоя.

"Все сервисы Сбербанка восстановлены и работают в штатном режиме", - сообщили журналистам в пресс-службе банка.

Сбербанк несколько часов назад сообщил о сложностях у части клиентов с доступом к сервисам кредитной организации. Не работали мобильный и интернет-банк, наблюдались сложности с оплатой картами, сообщили "Интерфаксу" несколько клиентов.