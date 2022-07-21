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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:15

РФ к 21 июля собрала более 30 млн т зерна

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Аграрии РФ к 21 июля собрали более 30 млн тонн зерна, сообщает Минсельхоз.

Урожайность существенно выше прошлогодней - 41,7 ц/га против 33,3 ц/га годом ранее.

Зерновые и зернобобовые культуры убраны с 7,4 млн га.

В том числе собрано 25,3 млн тонн пшеницы и 3,9 млн тонн ячменя.

Как сообщалось, Минсельхоз в этом году прогнозирует сбор зерна на уровне 130 млн тонн, в том числе 87 млн тонн пшеницы.

Год назад на аналогичную дату было собрано 34,9 млн тонн зерна. К 23 июля урожай увеличился до 40,1 млн тонн. В том числе пшеницы было собрано 32 млн тонн, ячменя – 5,5 млн тонн. Зерновые и зернобобовые культуры были обмолочены с 11,8 млн га, урожайность составляла 34 ц/га.

Минсельхоз
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