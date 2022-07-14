В РФ к 14 июля собрали почти 20 млн тонн зерна

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Аграрии РФ к 14 июля собрали почти 20 млн тонн зерна, сообщает Минсельхоз в своем телеграм-канале.

"В этом году темпы работ и урожайность по ряду культур значительно выше прошлогодних", - отмечает ведомство, уточняя, что зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 4,9 млн га (на 14% больше прошлогоднего).

В том числе собрано 15,5 млн тонн пшеницы (на 46,2% больше) и 3,5 млн тонн ячменя (на 29,6% больше).

По прогнозу Минсельхоза, сбор зерна в РФ в этом году составит 130 млн тонн, в том числе 87 млн тонн пшеницы. В прошлом году урожай составил 121,4 млн тонн, в том числе 76,1 млн тонн пшеницы.