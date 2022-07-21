American Airlines зафиксировала рекордную выручку во II квартале

Чистая прибыль авиакомпании выросла в 25 раз

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - American Airlines Group зафиксировала рекордную выручку во втором квартале 2022 года и сообщила, что видит потенциал для ее дальнейшего роста в связи с ожидаемым увеличением спроса на деловые и туристические поездки.

В апреле-июне выручка авиакомпании выросла почти вдвое - до $13,4 млрд с $7,5 млрд годом ранее. Показатель превысил на 12,2% уровень второго квартала 2019 года, несмотря на то, что провозные емкости были на 8,5% ниже, чем три года назад. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали квартальную выручку компании на уровне $13,33 млрд.

Чистая прибыль American Airlines в прошедшем квартале увеличилась до $476 млн, или $0,68 в расчете на акцию, по сравнению с $19 млн, или $0,03 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов составила $0,76 на акцию против убытка в $1,69 на акцию годом ранее, однако оказалась хуже консенсус-прогноза аналитиков, составлявшего $0,77 на акцию.

По прогнозу American Airlines, в июле-сентябре ее выручка будет на 10-12% выше, чем в доковидном 2019 году, а провозные емкости - ниже на 8-10%.

"С учетом тенденций в плане спроса и текущих цен на топливо, компаний рассчитывает зафиксировать прибыль в третьем квартале", - говорится в пресс-релизе.

Эксперты в среднем ожидают, что American Airlines получит прибыль в $0,48 на акцию в третьем квартале при выручке в $13,38 млрд.

С начала 2022 года капитализация компании снизилась на 15%.