Котировки American Airlines взлетели на 5% на хорошем прогнозе финпоказателей

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Чистая прибыль American Airlines Group по итогам четвертого квартала будет находиться в диапазоне $1,12-1,17 в расчете на акцию, сообщила авиакомпания. При этом средний прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, составляет всего 61 цент на акцию.

Акции American Airlines на этой новости прибавляют в цене почти 5% в ходе предварительных торгов в четверг.

Также авиакомпания ожидает роста выручки на 16-17% в октябре-декабре по сравнению с прежде планировавшимся повышением на 11-13%.

Кроме того, American Airlines сообщила о том, что выплатила свыше $7,5 млрд долга. По плану, до 2025 года авиаперевозчик намерен сократить размер задолженности на $15 млрд.