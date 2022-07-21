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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:15

Прибыль и выручка Freeport не оправдали прогнозов во II кв. из-за снижения цен на медь

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Американская компания Freeport-McMoRan Inc., один из ведущих производителей меди и золота в мире, сократила чистую прибыль и выручку во втором квартале 2022 года сильнее ожиданий рынка из-за подешевевшей меди.

Как говорится в пресс-релизе компании, в апреле-июне Freeport получила чистую прибыль в размере $840 млн, или 57 центов в расчете на акцию, по сравнению с $1,08 млрд, или 73 центами на акцию, за аналогичный квартал предыдущего года.

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Скорректированная прибыль составила 58 центов на акцию.

Выручка компании снизилась на 5,8%, до $5,42 млрд.

Эксперты, опрошенные FactSet, ожидали скорректированную прибыль Freeport на уровне 62 центов на акцию и выручку в размере $6,13 млрд.

Добыча меди в минувшем квартале подскочила на 17,7%, до 1,075 млрд фунтов, однако средняя цена продажи упала на 7,1%, до $4,03 за фунт. Тем временем добыча золота взлетела на 56%, до 476 тыс. унций, а цена увеличилась на 1,8%, до $1827 за унцию.

Бумаги Freeport дешевеют на 1,8% в ходе торгов в четверг. Капитализация компании с начала года упала на треть, до $41,4 млрд.

Freeport медь
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