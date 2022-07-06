Цена меди опустилась ниже $7500 за тонну

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Цена меди продолжает опускаться в среду после падения до минимума за 19 месяцев накануне, трейдеры реагируют на сообщения о новом массовом тестировании жителей Шанхая на коронавирус.

Котировки контрактов на медь с ближайшей датой поставки на Лондонской бирже металлов (LME) в ходе торгов опускались на 2,7%, до $7,462 тыс. за тонну.

Алюминий дешевеет на 0,9%, цинк - на 0,4%.

Власти Шанхая снова начали массовое тестирование жителей города на COVID-19 после вспышки заболеваемости коронавирусом в караоке, сообщает агентство Bloomberg. Во вторник в городе было зафиксировано 24 новых случаев заражения, что стало максимумом за три недели.

В ряде китайских городов, включая Сиань, вводятся новые ограничительные меры для сдерживания инфекции.

Минувший квартал стал для металлов худшим с 2008 года из-за опасений рецессии в мировой экономике, которая может привести к падению спроса на сырьевые товары.

Эксперты традиционно полагают, что изменение цен на медь показывает направление движения мировой экономики в ближайшем будущем. Падение стоимости металла, который используется во многих отраслях, говорит о высокой вероятности ухудшения экономической ситуации.