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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:15

Amazon приобрела медицинскую компанию One Medical за $3,9 млрд

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Американский интернет-ритейлер Amazon.com Inc. подписал соглашение о покупке компании One Medical, оказывающей первичную медико-санитарную помощь.

One Medical, материнской компанией которой является 1Life Healthcare Inc., управляет 182 медицинскими офисами в США.

Amazon заплатит $18 за акцию One Medical, сделка оценивается в $3,9 млрд с учетом долга.

Таким образом, Amazon продолжает расширение в сфере здравоохранения. В 2019 году ритейлер приобрел онлайн-аптеку PillPack, а позднее открыл клинику первичной помощи для сотрудников.

В соответствии с условиями сделки, главным исполнительным директором One Medical останется Амир Дэн Рубин.

Акции Amazon в ходе торгов в четверг дешевеют на 0,7%. Бумаги 1Life Healthcare Inc. дорожают на 67,8%.

Amazon One Medical
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