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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:23

Amazon в III квартале снизил чистую прибыль на 9%,

Акции компании рухнули на 14%

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon.com Inc в третьем квартале снизил чистую прибыль на 9%, при этом ряд финансовых показателей оказались хуже прогнозов, что вызвало падение котировок ее акций.

Как сообщается в пресс-релизе, чистая прибыль в июле-сентябре составила $2,872 млрд, или 28 центов в расчете на акцию, по сравнению с $3,156 млрд, или 31 цент на акцию, за аналогичный период годом ранее. Операционная прибыль упала почти вдвое - до $2,525 млрд с $4,852 млрд.

Между тем выручка выросла на 15% и достигла $127,1 млрд против $110,8 млрд годом ранее.

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Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали прибыль компании на уровне 22 цента на акцию при выручке в $127,39 млрд.

Операционная прибыль облачного сервиса компании Amazon Web Services (AWS) в минувшем квартале увеличилась до $5,403 млрд с $4,883 млрд, выручка выросла на 27,5% - до $20,538 млрд. Эксперты в среднем прогнозировали прибыль подразделения в районе $6,37 млрд, выручку - $21,2 млрд.

Продажи в Северной Америке в минувшем квартале увеличились до $78,843 млрд с $65,557 млрд годом ранее, за рубежом - сократились до $27,72 млрд против $29,145 млрд в июле-сентябре 2021 года. Аналитики ожидали, что в первом случае показатель составит $77,24 млрд, во втором - $29 млрд.

Согласно прогнозу Amazon, в четвертом квартале операционная прибыль будет находиться в диапазоне от нуля до $4 млрд при выручке в $140-148 млрд. Консенсус-прогноз предполагает соответственно $5,05 млрд и $155,1 млрд.

Котировки акций Amazon на дополнительных торгах в четверг упали на 14,3% после публикации отчетности. С начала текущего года капитализация компании уменьшилась на 33,4% (до $1,18 трлн), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite потерял 31%.

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