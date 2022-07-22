Акции владельца Snapchat рухнули на увеличении во II кв. чистого убытка почти в 3 раза

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Американская Snap Inc, владелец приложения Snapchat, увеличила чистый убыток во втором квартале в 2,8 раза, однако скорректированный показатель оказался лучше ожиданий рынка.

Между тем выручка компании не оправдала прогнозы, ее акции значительно подешевели на дополнительных торгах в четверг после публикации отчетности.

Как сообщается в пресс-релизе, чистый убыток в апреле-июне вырос до $422,1 млн, или 26 центов в расчете на акцию, по сравнению с $151,7 млн, или 10 центами на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Скорректированный убыток составил 2 цента на акцию, тогда как аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали показатель на уровне 21 цент на акцию.

Выручка Snap увеличилась на 13% и составила $1,11 млрд, однако показатель не оправдал ожидания экспертов, в среднем ожидавших выручку на уровне $1,14 млрд.

Количество ежедневно активных пользователей приложения Snapchat увеличилось на 18% в годовом выражении - до 347 млн. Аналитики в среднем прогнозировали показатель на уровне 344,1 млн.

Руководство компании отказалось предоставить прогноз на третий квартал, сославшись на "неопределенность в отношении условий для рабочей деятельности".

Ухудшение макроэкономических условий вынуждает рекламодателей ограничивать объемы цифровой рекламы, тогда как усиление конкуренции с такими платформами, как TikTok, усиливает "препятствия" для дальнейшего развития компании, сказал аналитикам финансовый директор Snap Дерек Андерсон.

Котировки акций компании рухнули на дополнительной сессии в четверг на 26,8% после публикации отчетности. Рыночная стоимость Snap с начала текущего года упала на 65,2% (до $25,45 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 потерял 16%.