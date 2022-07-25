Индекс МосБиржи превысил 2100п на открытии торгов в понедельник

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник смешанной динамикой рублевых цен blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (дешевеет нефть и металлы); индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов изменились на 0,4%, причем первый превысил рубеж 2100 пунктов на бумагах финансовых компаний.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2104,23 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1157,08 пункта (-0,4%); цены "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 3,2%.

Доллар просел до 57,07 рубля (-0,22 рубля).

Подорожали расписки OZON (+2,5%), TCS Group (+0,9%), акции "Яндекса" (+1,2%), "Аэрофлота" (+0,8%), "Норникеля" (+0,8%), Сбербанка (+0,7% и +0,3% "префы"), "Газпрома" (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), "ММК" (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%), UC Rusal (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,2%), "МТС" (+0,1%), ВТБ (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%).

Подешевели акции Polymetal (-3,2%), "АЛРОСА" (-0,7%), ПАО "Полюс" (-0,6%), "Татнефти" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "НЛМК" (-0,2%), "Московской биржи" (-0,1%), "Роснефти" (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1% и -0,6% "префы"), АФК "Система" (-0,1%), "Магнита" (-0,1%).

Оценки аналитиков

По оценке ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, внешний фон утром в понедельник негативный - инвесторы проявляют осторожность перед заседанием ФРС, опасаясь очередного агрессивного повышения ставки. Предварительная статистика за июль также указывает на начавшийся спад в еврозоне и сильное замедление в США. Соответственно, инвесторы вполне обоснованно опасаются высоких ставок при невнятном экономическом росте, что скажется на доходах корпораций.

Для России ситуация остается без изменений. Товары экспорта дешевеют, но остаются дорогими. Евросоюз смягчает условия закупки российской нефти для третьих стран. Однако назвать это позитивом для всего рынка сложно. Поэтому можно ожидать продолжения медленного сползания, или консолидацию. Ситуация с рублем стала менее прозрачной из-за возможных интервенций Минфина через китайский юань. Тем не менее, фактором поддержки будут пиковые налоговые платежи, полагает Кочетков.

Главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев также констатирует нервозность инвесторов на мировых рынках, которая может усилиться в преддверии итогов заседания Федрезерва. Сейчас фьючерс на ставку предполагает 79%-ную вероятность ее повышения на 75 б.п. из-за снижающихся инфляционных ожиданий в последнее время, однако также не стоит исключать, что шаг повышения может оказаться выше - 100 б.п. Это окажет давление на мировые фондовые площадки.

Помимо заседания ФРС США инвесторы также будут следить за данными по ВВП США за второй квартал (выйдут в четверг). Учитывая высокие уровни инфляции, экономика США может показать снижение второй квартал подряд, что будет негативно воспринято рынками и приведет к очередной волне распродаж.

Несмотря на недавний отскок, индекс МосБиржи все еще выглядит уязвимо. Отсутствие явных идей для роста и низкие объемы торгов препятствуют росту рынка. Целевой диапазон для индекса МосБиржи в понедельник - 2050-2100 пунктов, считает Соловьев.

В США в пятницу индексы акций снизились на 0,4-1,9%, однако зафиксировали лучшее недельное повышение за месяц (за неделю Dow вырос на 2%, S&P 500 - на 2,6%, Nasdaq - на 3,3%).

Главным негативным фактором для рынка акций в пятницу стала провальная отчетность компании Snap. Владелец приложения Snapchat отчитался о росте чистого убытка во втором квартале в 2,8 раза, а руководство компании отказалось предоставить прогноз на третий квартал, сославшись на "неопределенность в отношении условий для рабочей деятельности". Акции Snap рухнули на 39%, оказав давление на индекс Nasdaq (-1,9%).

Кроме того, предварительное значение сводного индекса менеджеров закупок (PMI), рассчитываемого S&P Global, в июле упало до 47,5 пункта с 52,3 пункта месяцем ранее. В том числе в промышленном секторе индикатор снизился до 52,3 с 52,7 пункта, а в секторе услуг - упал до 47 пунктов, что указывает на сокращение деловой активности.

Ситуация на азиатских рынках

В Азии в понедельник также преобладает снижение индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,8%, южнокорейский Kospi подрос на 0,4%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,6%, гонконгский Hang Seng теряет 0,6%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%) на опасениях по поводу роста мировой экономики.

Инвесторы опасаются, что усилия ведущих центробанков мира по сдерживанию инфляции могут ослабить темпы роста глобальной экономики. Так, на прошлой неделе Европейский центральный банк повысил все три основные процентные ставки сразу на 50 базисных пунктов, тогда как аналитики в среднем ожидали подъема на 25 б.п.

На этой неделе состоится очередное заседание Федеральной резервной системы, на котором, по мнению участников рынка, ставка будет повышена на 75 б.п., при этом есть опасения, что Федрезерв может решиться на более активное увеличение стоимости заимствований.

В КНР дорожают бумаги девелоперов на сообщениях в СМИ о том, что власти Китая планируют создать фонд недвижимости объемом до 300 млрд юаней для поддержки сектора.

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены утром в понедельник также снижаются, цена Brent находится на $2,4 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии торгов акциями на Мосбирже в пятницу.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $102,53 за баррель (-0,7% и -0,6% в пятницу), сентябрьская цена WTI - $93,99 за баррель (-0,8% и -1,7% в пятницу).