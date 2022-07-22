Mattel улучшила квартальные показатели за счет продаж машинок Hot Wheels

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Американский производитель игрушек Mattel Inc. во втором квартале 2022 года вышел на прибыльный уровень и получил скорректированную прибыль и выручку, превзошедшие ожидания экспертов.

Чистая прибыль компании в апреле-июне составила $66,4 млн, или 18 центов в расчете на акцию, по сравнению с чистым убытком в размере $5,5 млн, или 2 цента на акцию, за аналогичный период прошлого года. Прибыль без учета разовых факторов составила 18 центов на акцию против 3 центов на акцию годом ранее.

Выручка поднялась до $1,235 млрд с $1,026 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль компании на уровне 6 центов на акцию при выручке в $1,1 млрд.

Рост выручки был обеспечен главным образом увеличением продаж машинок Hot Wheels - на 26%, игрушек Fisher-Price и Thomas & Friends - на 21%. В тоже время наиболее крупный сегмент продукции компании - куклы Барби - продемонстрировал рост продаж всего на 3% на фоне падения продаж кукол American Girl на 19%.

Mattel прогнозирует рост выручки в текущем году на 8-10%, показатель скорректированной прибыли в расчете на акцию в диапазоне $1,42-1,48.

Котировки акций Mattel снизились на 2,4% в ходе дополнительных торгов в четверг. С начала года капитализация компании выросла на 2,4% и составляет на данный момент порядка $8,3 млрд.