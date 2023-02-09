Производитель кукол Барби в IV квартале снизил чистую прибыль в 14 раз

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Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Американский производитель игрушек Mattel Inc., выпускающий, в том числе куклы Барби, в четвертом квартале снизил чистую прибыль в 14 раз, при этом скорректированный показатель и выручка оказались хуже ожиданий.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила $16 млн, или 4 цента в расчете на акцию, по сравнению с $226 млн, или 63 цента на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Прибыль без учета разовых факторов уменьшилась до 18 центов на акцию с 53 центов.

Выручка упала на 22% - до $1,402 млрд против $1,795 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне 29 центов на акцию при выручке в $1,68 млрд.

Продажи машинок Hot Wheels и других колесных игрушек выросли в минувшем квартале на 6% и достигли $402 млн. При этом реализация кукол, включая Барби, рухнула на 27% - до $589 млн, игр для малышей, в том числе Fisher-Price и Thomas & Friends, - на 33%, до $267 млн, других игр - на 26%, до $301 млн.

По итогам всего 2022 года выручка Mattel практически не изменилась и составила $5,435 млрд. В текущем году компания также не ожидает значительного изменения показателя.

Средний прогноз экспертов на прошлый год предполагал выручку в $5,72 млрд, на 2023 год - $5,9 млрд.

Mattel ожидает в этом году скорректированную прибыль в диапазоне $1,1-1,2 на акцию по сравнению с $1,25 на акцию в 2022 году.

Котировки акций Mattel рухнули на 11,5% в ходе торгов в четверг. За последний год капитализация компании упала почти на 26% (до $7,3 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite потерял 15,8%.