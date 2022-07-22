Petrobras во II квартале сократила добычу нефти и газа на 5,1%

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Бразильская государственная нефтегазовая и нефтехимическая компания Petroleo Brasiliero SA (Petrobras) во втором квартале 2022 года сократила добычу на 5,1% к предыдущему кварталу - в среднем до 2,653 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Снижение показателя Petrobras объяснила увеличением числа приостановок добычи на месторождениях в связи с необходимостью проведения ремонтных и профилактических работ.

Производство нефтепродуктов в отчетном квартале составило 1,771 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что на 2,6% больше показателя первого квартала.

Продажи увеличились на 1% и составили 1,717 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Реализация дизельного топлива подскочила на 4,7%, до 750 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки, сжиженного углеводородного газа (LPG) - на 8%, до 215 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Компания связывает увеличение продаж с сезонным повышением спроса.

Объем экспорта Petrobras в минувшем квартале вырос на 5,1% в поквартальном выражении и составил 432 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Повышение показателя было обеспечено главным образом ростом экспорта нефтепродуктов, в частности лигроина и бензина. В то же время экспорт нефти немного сократился на фоне падения добычи и увеличения продаж энергоресурса на внутреннем рынке.