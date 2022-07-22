ФАС предложила скорректировать штрафы за нарушения в сфере госзакупок

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает скорректировать положения Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ в части определения размера штрафов за нарушения в сфере госзакупок, следует из сообщения ФАС.

"Ведомство разработало законопроект, которым предполагается установить минимальный и максимальный размер административных штрафов за совершение правонарушений в сфере госзакупок, - говорится в сообщении. - Минимальную сумму штрафа планируется назначать в случаях, когда нарушитель предотвращает последствия своего нарушения, а также добровольно возмещает или устраняет причиненный ущерб. Максимальная сумма будет назначаться с учетом характера совершенного правонарушения".

ФАС также предлагает по ряду составов правонарушений вместо штрафов выносить предупреждения. Эта норма, по оценке ведомства, снизит уровень административного давления на бизнес.

Законопроект также унифицирует административные нормы в связи с переходом на электронные формы проведения закупочных процедур и предусматривает меры для оперативного рассмотрения дел об административных правонарушениях.

Сам документ предусматривает установление административного штрафа для должностных лиц заказчика в размере 30-50 тыс. рублей за неправильный выбор способа определения поставщика, применение закрытого способа определения поставщика без согласования и заключение контракта с едпоставщиком без согласования и с нарушением положений 44-ФЗ (закон "О контрактной системе"). В действующей редакции КоАП для каждого из этих нарушений установлен свой фиксированный размер штрафа - 30 тыс. рублей или 50 тыс. рублей.

Также законопроектом предлагается отменить штрафы за нарушения при планировании госзакупок, а также за заключение контракта с едпоставщиком в рамках гособоронзаказа, если определение такого поставщика должно осуществляться по результатам проведения конкурса или аукциона. Сейчас за такие нарушения налагаются штрафы в размере 5-50 тыс. рублей и 100 тыс. рублей соответственно.

Кроме того, документ предусматривает актуализацию положений КоАП (в соответствии с нормами 44-ФЗ), налагающих штрафы за нарушения к порядку и срокам размещения информации и документов в госинформсистемах и реестрах. При этом добавлены новые составы правонарушений. Так, например, предлагается взимать штраф в размере от 30 тыс. рублей до 50 тыс. рублей за включение заведомо недостоверной информации в Реестр недобросовестных поставщиков. За нарушения требований к содержанию документов, формируемых при осуществлении закупок, к порядку и сроку размещения информации и документов, повлекших необоснованное ограничение количества участников закупки, предлагается установить штраф в размере одного процента начальной (максимальной) цены контракта, но не менее 10 тыс. рублей и не более 50 тыс. рублей.

Помимо этого предполагается установить штрафы для электронных торговых площадок (ЭТП) в размере 5-30 тыс. рублей за нарушение правил документооборота при проведении закупок в электронной форме, 100-200 тыс. рублей за нарушение требований к обеспечению непрерывности проведения закупок в электронной форме, надежности функционирования программно-аппаратных средств, равного доступа к участию в закупках, неизменности подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью документов, 30-50 тыс. рублей для физлиц и 200-300 тыс. рублей для юрлиц за нарушение требований к обеспечению конфиденциальности информации при проведении закупок.

Кроме того, подготовленный ФАС законопроект, предусматривает актуализацию положений КоАП, устанавливающих штрафы для госкомпаний за нарушение требований закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ).