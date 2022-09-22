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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:40

Правительство согласилось продлить антисанкционные меры в госзакупках на 2023 год

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Правительство приняло предложение Минфина продлить на следующий год антисанкционные меры в сфере госзакупок, заявил замглавы ведомства Алексей Лавров на конференции "Государственный заказ - двигатель конкуренции".

"Система адаптировалась к новым условиям и работает устойчиво, - сказал он. - Поэтому правительство приняло решение продлить на следующий год нормы о едпоставщике и об изменении существенных условий контрактов".

По его словам, в 2022 году объем контрактов с едпоставщиками действительно вырос - до 23% (по результатам 8 месяцев текущего года) от общего объема закупок с 17% за аналогичный период прошлого года.

"Мы просто вернулись к ситуации 2020 года - тогда тоже был на 7% скачок доли закупок у едпоставщика, - отметил Лавров. - Это объяснялось очевидными факторами (пандемией - ИФ). Очевидно, что сейчас находимся в аналогичной ситуации - то есть, ничего, на наш взгляд, особо критичного сейчас нет. В текущей ситуации не видим возможности не продлевать эти нормы. Но и каких-то дополнительных мер здесь не надо".

Также Лавров указал, что по особым основаниям по решениям правительств (субъектов) с едпоставщиками заключается только около 8% контрактов. Впрочем, по его словам, в некоторых отраслях этот показатель выше. Например, в строительстве, где доля контрактов с едпоставщиками выросла до 20% с 7%.

Лавров подчеркнул, что многие регионы принимают решения о выборе едпоставщика коллегиально - через различные комиссии.

Оценка Минфина эффективности антисанкционных мер в госзакупках не совпадает с оценкой Федеральной антимонопольной службы. На этой же конференции глава ФАС Максим Шаскольский заявил, что служба не поддерживает продление срока действия временных антисанкционных положений закона "О контрактной системе" (44-ФЗ), предоставляющих регионам право определять едпоставщиков для тех или иных госзакупок на уровне региона. По его словам, в ФАС поступает много обращений о злоупотреблениях соответствующими нормами.

В марте в связи с введением различных санкций был принят ряд нормативных правовых актов, направленных на поддержку сферы закупок в условиях санкционного давления. В их числе поправки к закону "О контрактной системе" (44-ФЗ), позволяющие органам власти регионов временно (до конца текущего года) принимать решения об определении едпоставщиков по тем или иным госзакупкам. Также были приняты необходимые для запуска этой нормы подзаконные акты.

Минфин Алексей Лавров Правительство ФАС Максим Шаскольский
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