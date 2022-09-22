Правительство согласилось продлить антисанкционные меры в госзакупках на 2023 год

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Правительство приняло предложение Минфина продлить на следующий год антисанкционные меры в сфере госзакупок, заявил замглавы ведомства Алексей Лавров на конференции "Государственный заказ - двигатель конкуренции".

"Система адаптировалась к новым условиям и работает устойчиво, - сказал он. - Поэтому правительство приняло решение продлить на следующий год нормы о едпоставщике и об изменении существенных условий контрактов".

По его словам, в 2022 году объем контрактов с едпоставщиками действительно вырос - до 23% (по результатам 8 месяцев текущего года) от общего объема закупок с 17% за аналогичный период прошлого года.

"Мы просто вернулись к ситуации 2020 года - тогда тоже был на 7% скачок доли закупок у едпоставщика, - отметил Лавров. - Это объяснялось очевидными факторами (пандемией - ИФ). Очевидно, что сейчас находимся в аналогичной ситуации - то есть, ничего, на наш взгляд, особо критичного сейчас нет. В текущей ситуации не видим возможности не продлевать эти нормы. Но и каких-то дополнительных мер здесь не надо".

Также Лавров указал, что по особым основаниям по решениям правительств (субъектов) с едпоставщиками заключается только около 8% контрактов. Впрочем, по его словам, в некоторых отраслях этот показатель выше. Например, в строительстве, где доля контрактов с едпоставщиками выросла до 20% с 7%.

Лавров подчеркнул, что многие регионы принимают решения о выборе едпоставщика коллегиально - через различные комиссии.

Оценка Минфина эффективности антисанкционных мер в госзакупках не совпадает с оценкой Федеральной антимонопольной службы. На этой же конференции глава ФАС Максим Шаскольский заявил, что служба не поддерживает продление срока действия временных антисанкционных положений закона "О контрактной системе" (44-ФЗ), предоставляющих регионам право определять едпоставщиков для тех или иных госзакупок на уровне региона. По его словам, в ФАС поступает много обращений о злоупотреблениях соответствующими нормами.

В марте в связи с введением различных санкций был принят ряд нормативных правовых актов, направленных на поддержку сферы закупок в условиях санкционного давления. В их числе поправки к закону "О контрактной системе" (44-ФЗ), позволяющие органам власти регионов временно (до конца текущего года) принимать решения об определении едпоставщиков по тем или иным госзакупкам. Также были приняты необходимые для запуска этой нормы подзаконные акты.