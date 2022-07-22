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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:43

Pfizer оштрафована на 63 млн фунтов за завышение цены лекарства от эпилепсии

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Британский рыночный регулятор оштрафовал американскую фармацевтическую компанию Pfizer Inc. на 63 млн фунтов стерлингов ($75,6 млн) за завышение цен на препарат от эпилепсии, поставляемый Национальной службе здравоохранения Соединенного Королевства (NHS).

Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании (Competition and Markets Authority, CMA) также оштрафовало компанию Flynn Pharma Ltd. - на 6,7 млн фунтов - за завышение цен на фенитоин натрия в капсулах на протяжении более четырех лет.

По данным CMA, компании осуществили дебрендинг препарата, ранее известного как Epanutin, что позволило им назначать определенные цены на лекарство, не боясь регулирования. Поскольку на тот момент Pfizer и Flynn были основными поставщиками препарата в Великобританию, у NHS не было другого выбора, кроме как платить завышенную цену, отмечается в сообщении CMA.

Pfizer на протяжении четырех лет завышала цены в 8,8-17 раз по сравнению с предыдущими показателями, говорится в сообщении регулятора. Компания поставляла препарат Flynn, которая, в свою очередь, продавала капсулы аптекам и оптовым покупателям, завышая цены в 24-27 раз.

Таким образом, ежегодные расходы NHS на препарат выросли с 2 млн фунтов стерлингов в 2012 году до примерно 50 млн фунтов стерлингов на следующий год, отмечает CMA.

Pfizer Великобритания NHS CMA Flynn Pharm США
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