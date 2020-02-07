ФАС выявила повсеместное завышение цен на медицинские маски

Ведомство пригрозило очень жесткими наказаниями за картельные сговоры в этой сфере

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила повсеместное завышение цен на медицинские маски вплоть до 10-15 раз, ведомство намерено жестко наказывать за картельный сговор производителей или оптовиков, сообщил статс-секретарь - заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский.

"Антимонопольное ведомство продолжает внимательно мониторить ситуацию с ценами на медицинские маски. В случае, если мы выявим злоупотребления доминирующим положением со стороны крупных производителей или оптовиков, а также сговоры и картели, нами будут применены все меры антимонопольного реагирования, в том числе и очень жесткие наказания за картель", - сказал замглавы ФАС, слова которого приводят в пресс-службе ведомства.

По его данным, ФАС вместе с Росздравнадзором проверила цены на медицинские маски в регионах России. "Повышение розничных цен в январе текущего года было зафиксировано практически всюду. В некоторых регионах, в том числе на Дальнем Востоке, цены на маски выросли в 2 -2,5 раза. Были и регионы, где мы обнаружили превышение цены в десятки раз", - сказал он.

По его словам, цены на медицинские маски подняли не только аптеки. Существенный рост цен был зафиксирован в оптовом звене. "На сегодняшний день лидером по превышению цен в оптовом сегменте оказалась Адыгея, где подорожание масок произошло в 15 раз. К сожалению, подняли цены и производители. Например, один из производителей в Санкт-Петербурге поднял в январе цены на трехслойные маски в 10 раз", - уточнил он.

ФАС считает, что "сегодня как никогда необходима скоординированная работа региональных властей по аналогии с той, которая идет на правительственном уровне". "Должен быть создан оперативный штаб с участием администрации субъектов РФ, Росздравнадзора, антимонопольного ведомства и правоохранительных органов. В некоторых регионах такая работа уже отлажена. В Санкт-Петербурге, где была сложная ситуация с ценами на маски, уже создан оперативный штаб", - сказал Цариковский.

В пятницу оперативный штаб по борьбе с коронавирусом рассмотрит в пятницу вопрос о выявлении аптечных сетей, завышающих цены на свою продукцию.

Президент РФ Владимир Путин 5 февраля заявил, что у аптек, повысивших цены на противовирусные препараты и маски, следует отбирать лицензии. "Решили нажиться. Просто по каждой организации принять решение, вот и все, чтоб неповадно было в следующий раз", - сказал Путин на встрече с членами правительства.

Он посоветовал закрыть те аптеки, которые существенно завысили цены на свою продукцию в связи с распространением коронавируса: "Если два-три таких заведения закрыть, то никаких негативных последствий для граждан, с точки зрения снабжения лекарственными препаратами, точно не будет. Аптечная сеть довольно обширная, и в известной степени может быть даже избыточная ".

На следующий день, 6 февраля, председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил трем комитетам нижней палаты парламента изучить ситуацию с завышением цен аптеками на медицинские маски и лекарства от коронавируса.