ЦБ сообщил, что россияне владеют наличными долларами и евро на сумму около $85 млрд

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Население России владеет наличными долларами и евро на сумму около $85 млрд в эквиваленте, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Даже в самом апокалиптическом сценарии, в самом сложном сценарии, у нас наличные доллары в стране будут обращаться. По нашей оценке, наличной иностранной валюты, долларов и евро, на руках у населения только около $85 млрд. Сейчас банки могут продавать, покупать эту валюту, поэтому обращение наличной валюты будет", - сказала Набиуллина.