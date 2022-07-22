Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:43

ЦБ сообщил, что россияне владеют наличными долларами и евро на сумму около $85 млрд

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Население России владеет наличными долларами и евро на сумму около $85 млрд в эквиваленте, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Даже в самом апокалиптическом сценарии, в самом сложном сценарии, у нас наличные доллары в стране будут обращаться. По нашей оценке, наличной иностранной валюты, долларов и евро, на руках у населения только около $85 млрд. Сейчас банки могут продавать, покупать эту валюту, поэтому обращение наличной валюты будет", - сказала Набиуллина.

ЦБ РФ Эльвира Набиуллина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава ЦБ РФ заявила, что рост накоплений в определенных условиях может разогнать инфляцию

Глава ЦБ РФ заявила, что рост накоплений в определенных условиях может разогнать инфляцию

РФ с начала года увеличила экспорт мяса птицы вдвое, говядины – на 40%

РФ с начала года увеличила экспорт мяса птицы вдвое, говядины – на 40%

ЦБ повысил прогноз по кредитованию компаний и населения на 2022 год

Банк России улучшил прогноз падения ВВП РФ в 2022 году

Банк России улучшил прогноз падения ВВП РФ в 2022 году

ЦБ РФ понизил прогноз по инфляции до 12-15% на текущий год

ЦБ РФ снизил ключевую ставку сразу на 150 базисных пунктов - до 8%

ЦБ РФ снизил ключевую ставку сразу на 150 базисных пунктов - до 8%

Глава Philip Morris не ждет ухода компании из России до конца 2022 года

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });