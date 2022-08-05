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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:46

Четверо москвичей задержаны по делу о нелегальном обмене валюты

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В Москве полицейские задержали четырех горожан по подозрению в организации сети нелегальных пунктов обмена валюты, рассказала представитель МВД Ирина Волк.

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По версии следствия, задержанные без надлежащих документов регулярно покупали и продавали иностранную валюту.

"Для этого они арендовали более 10 помещений в различных районах столицы, где разместили расчетно-кассовое оборудование и приборы для автоматического подсчета купюр. По подсчетам оперативников, совокупный доход от криминального бизнеса превысил 25 миллионов рублей", - сказала представитель МВД.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности (ч. 2 статьи 172 УК). Подозреваемые арестованы.

По словам Волк, фигурантов дела задержали сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Москве. Обыски у них дома и в офисах проводили полицейские вм есте с сотрудниками УФСБ Москвы и Подмосковья, при поддержке Росгвардии. У подозреваемых изъяли наличные в разных валютахна общую сумму свыше 35 млн рублей, компьютерную технику, банковские карты, печати, документы, а также спецсредства для негласного получения информации, запрещенные в гражданском обороте.

МВД Москва ФСБ Росгвардия
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