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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:43

Набиуллина заявила о подготовке исков в связи с заморозкой международных резервов РФ

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Иски в связи с заморозкой международных резервов РФ находятся в стадии подготовки, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу.

"Что касается статуса исков по поводу разморозки ЗВРов (золотовалютных резервов - ИФ) - это сложный процесс, мы в стадии их подготовки", - сказала глава ЦБ.

США, ЕС, Великобритания, Канада, Швейцария, Австралия в марте заморозили активы Банка России в ответ на действия РФ на территории Украины. По оценкам министра финансов РФ Антона Силуанова, санкции лишили Россию доступа к $300 млрд резервов.

Международные резервы РФ по итогам 2021 года составляли $612,9 млрд ($481,4 млрд - валютные активы и $131,5 млрд - золото). Доля золота в резервах на конец 2021 года достигала 21,5%. В разрезе валют более всего было инвестировано в финансовые инструменты, номинированные в евро - 33,9% (в долларовом эквиваленте около $208 млрд), на долю активов в китайских юанях приходилось 17,1% ($105 млрд), долларах США - 10,9% ($67 млрд), британских фунтах стерлингах - 6,2% ($38 млрд), в японских иенах - 5,9% ($36 млрд), канадских долларах - 3,2% ($20 млрд), австралийских долларах - 1% ($6 млрд), в сингапурских долларах - 0,3% ($2 млрд).

ЦБ РФ Эльвира Набиуллина
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