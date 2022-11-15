В Кремле назвали резолюцию ГА ООН о репарациях Украине формализацией грабежа ЗВР России

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Россия выступает категорически против резолюции Генассамблеи ООН о репарациях Москвы Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Естественно, организаторы этого процесса пытаются завершить грабеж наших ЗВР (золотовалютных резервов - ИФ), которые были совершенно незаконным образом заблокированы. Собственно, (это) формализация этого грабежа с использованием площадки ООН. Решение это не является юридически обязывающим, так мы к нему и будем относиться. (...) Категорически против этого", - сказал Песков журналистам во вторник.

Он отметил, что "Россия будет делать все, что возможно" для недопущения изъятия замороженных российских активов.

"На фоне абсолютного попрания в последние полгода всех основ и правил частной собственности, международного права и так далее, конечно, превалируют такие рейдерские методы захвата. Все это мы будем учитывать при определении нашей дальнейшей линии", - сказал Песков.

У него уточнили, как в Кремле относятся к тому, что при голосовании в ООН за проект резолюции воздержались ближайшие союзники РФ.

"Это суверенные государства. Мы внимательно следим за позицией, которую они занимают по тем или иным вопросам", - сказал пресс-секретарь.

США, ЕС, Великобритания, Канада, Швейцария, Австралия в марте заморозили активы Банка России в ответ на действия РФ на территории Украины. По оценкам министра финансов РФ Антона Силуанова, санкции лишили Россию доступа к $300 млрд резервов.