ЦБ РФ хочет постепенно выходить из регуляторных послаблений для банковского сектора

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Банк России планирует постепенно выходить из регуляторных послаблений для банковского сектора, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Мы постепенно хотим выходить из регуляторных послаблений. Видим, что банки к этому готовы. Не со всех сразу, но тем не менее, постепенно это делать", - сообщила она.

Набиуллина также повторила позицию ЦБ об отсутствии необходимости системной докапитализации банковского сектора в целом.

"Банки лучше прошли этот кризисный период, чем мы ожидали. Вывод на настоящий момент - в системной докапитализации банковского сектора нет необходимости. Я лично в начале думала, в феврале-марте, потому что шок на финансовый сектор был такой величины, что несмотря на созданные ранее буферы, несмотря на достигнутую финансовую устойчивость, потребуется такая системная докапитализация банков. Мы сейчас в этом потребности не видим. По отдельным банкам, возможно, нужна будет помощь собственникам для того, чтобы улучшить ситуацию в банках", - отметила глава регулятора.