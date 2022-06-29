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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:15

В ЦБ РФ отметили, что может потребоваться адресная докапитализация отдельных банков

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - ЦБ РФ не видит необходимости в системной докапитализации банковского сектора, может потребоваться адресная, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Шок банковская система испытала большой, мы сейчас подводим, скажем так, какой-то баланс. (...) По нашей оценке, на сегодняшний день какой-то системной капитализации банков не нужно, может быть, потребуется адресная докапитализация отдельных банков своими собственниками. То есть в целом банковская система этот удар пережила, но это сказалось на кредитовании", - сказала Набиуллина в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"Но мы видим, что постепенно оживает кредитование", - отметила она.

Набиуллина также повторила тезис, что ЦБ не намерен отходить полностью от международных стандартов регулирования, но готов учитывать национальную специфику для стимулирования выдачи кредитов на трансформационные проекты.

ЦБ РФ Эльвира Набиуллина
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