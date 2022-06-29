В ЦБ РФ отметили, что может потребоваться адресная докапитализация отдельных банков

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - ЦБ РФ не видит необходимости в системной докапитализации банковского сектора, может потребоваться адресная, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Шок банковская система испытала большой, мы сейчас подводим, скажем так, какой-то баланс. (...) По нашей оценке, на сегодняшний день какой-то системной капитализации банков не нужно, может быть, потребуется адресная докапитализация отдельных банков своими собственниками. То есть в целом банковская система этот удар пережила, но это сказалось на кредитовании", - сказала Набиуллина в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"Но мы видим, что постепенно оживает кредитование", - отметила она.

Набиуллина также повторила тезис, что ЦБ не намерен отходить полностью от международных стандартов регулирования, но готов учитывать национальную специфику для стимулирования выдачи кредитов на трансформационные проекты.