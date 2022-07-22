Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:43

Schlumberger улучшила годовой прогноз после роста квартальной прибыли и выручки

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Американская нефтесервисная компания Schlumberger, одна из крупнейших в мире, во втором квартале увеличила чистую прибыль и выручку и повысила годовой прогноз.

Чистая прибыль компании апреле-июне увеличилась на 88% и составила $959 млн, или 67 центов в расчете на акцию, по сравнению с $510 млн, или 36 центами на акцию, за аналогичный квартал прошлого года.

Скорректированная прибыль компании составила 50 центов на акцию.

Выручка увеличилась на 20% - до $6,77 млрд по сравнению с $5,96 млрд за аналогичный период годом ранее.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем ожидали скорректированную прибыль на уровне 40 центов при выручке в $6,28 млрд.

Выручка компании в Северной Америке во втором квартале этого года составила $1,54 млрд, увеличившись на 42% в годовом выражении. Выручка на международных рынках выросла на 15%, до $5,19 млрд.

Schlumberger также улучшила годовой прогноз выручки и теперь ожидает показатель на уровне, как минимум, $27 млрд, тогда как опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидают выручку на уровне $26,2 млрд.

С начала 2022 года капитализация Schlumberger увеличилась на 12,3%, до $48,3 млрд.

Schlumberger США Северная Америка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Золото дорожает и может прервать серию из пяти недель в минусе подряд

Золото дорожает и может прервать серию из пяти недель в минусе подряд

ЦБ РФ хочет постепенно выходить из регуляторных послаблений для банковского сектора

ЦБ РФ намерен продлить осенью введенные в марте валютные ограничения

ЦБ РФ намерен продлить осенью введенные в марте валютные ограничения

Глава ЦБ не видит дефляционной тенденции

Глава ЦБ РФ заявила, что рост накоплений в определенных условиях может разогнать инфляцию

Глава ЦБ РФ заявила, что рост накоплений в определенных условиях может разогнать инфляцию

РФ с начала года увеличила экспорт мяса птицы вдвое, говядины – на 40%

РФ с начала года увеличила экспорт мяса птицы вдвое, говядины – на 40%

ЦБ повысил прогноз по кредитованию компаний и населения на 2022 год

Банк России улучшил прогноз падения ВВП РФ в 2022 году

Банк России улучшил прогноз падения ВВП РФ в 2022 году

ЦБ РФ понизил прогноз по инфляции до 12-15% на текущий год

ЦБ РФ снизил ключевую ставку сразу на 150 базисных пунктов - до 8%

ЦБ РФ снизил ключевую ставку сразу на 150 базисных пунктов - до 8%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });