Schlumberger улучшила годовой прогноз после роста квартальной прибыли и выручки

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Американская нефтесервисная компания Schlumberger, одна из крупнейших в мире, во втором квартале увеличила чистую прибыль и выручку и повысила годовой прогноз.

Чистая прибыль компании апреле-июне увеличилась на 88% и составила $959 млн, или 67 центов в расчете на акцию, по сравнению с $510 млн, или 36 центами на акцию, за аналогичный квартал прошлого года.

Скорректированная прибыль компании составила 50 центов на акцию.

Выручка увеличилась на 20% - до $6,77 млрд по сравнению с $5,96 млрд за аналогичный период годом ранее.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем ожидали скорректированную прибыль на уровне 40 центов при выручке в $6,28 млрд.

Выручка компании в Северной Америке во втором квартале этого года составила $1,54 млрд, увеличившись на 42% в годовом выражении. Выручка на международных рынках выросла на 15%, до $5,19 млрд.

Schlumberger также улучшила годовой прогноз выручки и теперь ожидает показатель на уровне, как минимум, $27 млрд, тогда как опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидают выручку на уровне $26,2 млрд.

С начала 2022 года капитализация Schlumberger увеличилась на 12,3%, до $48,3 млрд.