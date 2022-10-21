Квартальная прибыль Schlumberger выросла в 1,6 раза

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В III квартале 2022 года американская нефтесервисная компания Schlumberger, одна из крупнейших в мире, увеличила чистую прибыль в 1,6 раза, выручку - на 28%.

Чистая прибыль компании в отчетном квартале составила $907 млн, или 63 цента в расчете на акцию, по сравнению с $550 млн, или 39 центов на акцию, за аналогичный период прошлого года. Скорректированная прибыль повысилась до 63 центов с 36 центов на акцию.

Выручка выросла до $7,477 млрд против $5,847 млрд годом ранее.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем оценивали прибыль на уровне 55 центов на акцию при выручке в $7,11 млрд.

Выручка Schlumberger в Северной Америке в минувшем квартале увеличилась на 26% и достигла $1,543 млрд. Доходы от работы на международных рынках выросли на 37% - до $5,881 млрд.

Совет директоров компании утвердил размер квартальных дивидендов на уровне $0,175 на акцию.

С начала 2022 года капитализация Schlumberger взлетела почти на 53% (до $64,3 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 упал более чем на 23%.