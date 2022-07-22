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American Express получила квартальную выручку и прибыль выше ожиданий

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - American Express Co. (AmEx), один из лидеров американского рынка пластиковых карт, во втором квартале 2022 года получила выручку и чистую прибыль больше ожиданий рынка и улучшила прогноз на год.

Чистая прибыль компании в апреле-июне уменьшилась на 14%, до $1,96 млрд, или $2,57 в расчете на акцию, по сравнению с $2,28 млрд, или $2,8 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Выручка увеличилась на 31% и достигла $13,4 млрд. Повышение показателя было обеспечено главным образом увеличением расходов по картам на 30% без учета изменения курса валют, отметила компания.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали прибыль на уровне $2,42 на акцию при выручке в $12,51 млрд.

AmEx также отдельно отметила рост пользователей кредитными картами на 3,2 млн человек. При этом число владельцев карт Platinum, Gold и партнерских кредитных карт с авиакомпанией Delta Air Lines достигло рекордных показателей.

Компания улучшила прогноз для выручки на текущий год. AmEx ожидает роста показателя на 23-25%, а не на озвученные ранее 18-20%. При этом прогноз для прибыли сохранен на уровне $9,25-9,65 на акцию.

Котировки акций AmEx на предварительных торгах в пятницу растут на 4,2%. Капитализация компании с начала года уменьшилась на 8,2%, в то время как значение индекса S&P 500 сократилось на 16,1% за этот период.

American Express США
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