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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

American Express увеличила квартальную выручку и чистую прибыль лучше прогнозов

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В III квартале 2022 года American Express Co. (AmEx), один из лидеров американского рынка пластиковых карт, получила выручку и чистую прибыль больше ожиданий аналитиков.

Чистая прибыль компании в июле-сентябре увеличилась до $1,85 млрд, или $2,47 в расчете на акцию, по сравнению с $1,78 млрд, или $2,27 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Выручка подскочила на 24% и достигла $13,56 млрд. Повышение показателя было обеспечено главным образом увеличением расходов по картам на 21% без учета изменения курса валют, отметила компания. При этом расходы выросли как на товары, так и на услуги, туризм и развлечения.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали прибыль на уровне $2,40 на акцию при выручке в $13,52 млрд.

AmEx также отдельно отметила рост пользователей кредитных карт на 3,3 млн человек. Списания из-за потерь по кредитным картам составили в минувшем квартале $778 млн по сравнению со $191 млн годом ранее.

Компания ожидает, что ее годовая чистая прибыль окажется выше представленного ранее прогноза, который составлял $9,25-9,65 на акцию. При этом конкретных чисел не называется. AmEx по-прежнему ожидает роста выручки на 23-25%.

С начала 2022 года капитализация AmEx уменьшилась на 13%, до $107,9 млрд.

American Express США
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