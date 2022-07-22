Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:35

"Норникель" увеличил полугодовую чистую прибыль по РСБУ на 32%

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Выручка "Норникеля" по РСБУ в первом полугодии 2022 года выросла на 28% в годовом исчислении и составила 425,63 млрд рублей, следует из раскрытия компании.

Прибыль от продаж существенно не изменилась по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составила 165,1 млрд рублей.

Чистая прибыль "Норникеля" составила 328,2 млрд рублей, что на 32% выше уровня годичной давности.

На рост прибыли повлиял показатель прочих доходов, которые выросли более чем в 7 раз, до 298,7 млрд рублей.

Себестоимость выросла на 61%, до 224,5 млрд рублей.

Отчетность "Норникеля" по РСБУ является неконсолидированной и отражает показатели только Заполярного филиала компании (без Кольской ГМК).

Норникель Кольская ГМК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сбербанк и ВТБ после снижения ставки ЦБ снизят ставки по кредитам

Сбербанк и ВТБ после снижения ставки ЦБ снизят ставки по кредитам

Золото дорожает и может прервать серию из пяти недель в минусе подряд

Золото дорожает и может прервать серию из пяти недель в минусе подряд

ЦБ РФ хочет постепенно выходить из регуляторных послаблений для банковского сектора

ЦБ РФ намерен продлить осенью введенные в марте валютные ограничения

ЦБ РФ намерен продлить осенью введенные в марте валютные ограничения

Глава ЦБ не видит дефляционной тенденции

Глава ЦБ РФ заявила, что рост накоплений в определенных условиях может разогнать инфляцию

Глава ЦБ РФ заявила, что рост накоплений в определенных условиях может разогнать инфляцию
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });