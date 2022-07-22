"Норникель" увеличил полугодовую чистую прибыль по РСБУ на 32%

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Выручка "Норникеля" по РСБУ в первом полугодии 2022 года выросла на 28% в годовом исчислении и составила 425,63 млрд рублей, следует из раскрытия компании.

Прибыль от продаж существенно не изменилась по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составила 165,1 млрд рублей.

Чистая прибыль "Норникеля" составила 328,2 млрд рублей, что на 32% выше уровня годичной давности.

На рост прибыли повлиял показатель прочих доходов, которые выросли более чем в 7 раз, до 298,7 млрд рублей.

Себестоимость выросла на 61%, до 224,5 млрд рублей.

Отчетность "Норникеля" по РСБУ является неконсолидированной и отражает показатели только Заполярного филиала компании (без Кольской ГМК).