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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

"Норникель" получил чистый квартальный убыток по РСБУ в 31,7 млрд рублей

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В I квартале 2023 года "Норникель "получил чистый убыток по РСБУ 31,66 млрд рублей против прибыли в 13,87 млрд рублей годом ранее, следует из отчетности ГМК.

Выручка компании снизилась на 15%, составив 199,35 млрд рублей. Себестоимость продаж поднялась на 14%, до 128 млрд рублей.

Валовая прибыль упала до 71,37 млрд рублей с 122 млрд рублей годом ранее.

Прибыль от продаж снизилась на 46%, составив 55,55 млрд рублей.

Отчетность "Норникеля" по РСБУ является неконсолидированной и отражает показатели только Заполярного филиала компании (без Кольской ГМК).

Норникель Кольская ГМК
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