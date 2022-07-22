Рынок акций РФ в пятницу подрос на внешнем оптимизме и снижении ставки ЦБ РФ

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу скорректировался вверх на фоне улучшения внешней конъюнктуры и снижении ключевой ставки Банка России сразу на 150 базисных пунктов (до 8% годовых), индекс МосБиржи отскочил выше 2090 пунктов во главе с бумагами финансовых и нефтяных компаний.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2096,75 пункта (+2,1%), индекс РТС - 1161,47 пункта (+1,7%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 5,8%.

Доллар подрос до 56,93 рубля (+0,28 рубля), днем курс поднимался к 58,65 руб./$1.

За неделю индексы РТС и МосБиржи просели на 0,01-0,6%, доллар подешевел на 0,24 рубля.

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