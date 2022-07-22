Канадская McCain продала бизнес в РФ тульскому предпринимателю

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Собственником российской "дочки" канадской McCain Foods Limited стал предприниматель из Тульской области Василий Стародубцев, сообщила пресс-служба Корпорации развития Тульской области.

"Владельцем российского предприятия канадского производителя картофеля фри McCain Foods – ООО "Маккейн Фудс Рус", которое должно было строить завод по переработке картофеля в Тульской области, стал бизнесмен Василий Стародубцев - внук Василия Стародубцева, тульского губернатора в 1997-2005 годах. Предприятие по выпуску изделий из замороженного картофеля сохранит первоначально запланированное направление работ", - говорится в сообщении.

В корпорации уточнили, что в течение нескольких месяцев правительство Тульской области вело поиск нового инвестора после решения ООО "Маккейн Фудс Рус" о приостановке строительства завода.

ООО "Маккейн Фудс Рус" в мае 2021 года начало строительство завода по переработке картофеля, став первым иностранным резидентом в ОЭЗ "Узловая" Тульской области. Соглашение о строительстве перерабатывающего комплекса было подписано в 2020 году. В проект предполагалось вложить 12,7 млрд рублей. Завершить строительство завода планировалось в 2022 году.

В марте ООО "Маккейн Фудс Рус" объявило о приостановке строительства завода.

McCain Foods – крупный мировой производитель картофеля фри, основан в Канаде в 1957 году семьей Маккейн, в настоящее время объединяет более 50 заводов в Канаде, США, Австралии, Евросоюзе.

Уставный капитал ООО "Маккейн Фудс Рус" составляет 50 млн рублей, 100% доли капитала с 14 июля 2022 года принадлежит Стародубцеву. Он также является гендиректором ООО "Спасское им. В.А.Стародубцева" в Новомосковске Тульской области и учредителем еще трех компаний.