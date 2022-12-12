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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

"Мираторг" и "Вкусно - и точка" построят завод по производству картофеля фри

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - АПХ "Мираторг" и сеть фастфуда "Вкусно - и точка" (бывшая сеть McDonald's в России) договорились о строительстве завода по производству замороженного картофеля фри, сообщила пресс-служба "Мираторга".

Строить предприятие начнут в 2023 году в одном из центральных регионов России, в 2024 году его должны ввести в эксплуатацию. Планируется, что завод будет выпускать не менее 90 тысяч тонн продукции в год.

Конкретные инвестиции в проект не уточняются.

"Многомиллиардный проект будет включать в себя несколько этапов, среди которых увеличение посевных площадей специально отобранных сортов картофеля, а также создание собственного семенного фонда АПХ "Мираторг", - сообщила компания.

Сеть "Вкусно - и точка" представлена в 63 регионах. Из примерно 850 ресторанов 840 возобновили работу после простоя.

"Мираторг" был основан в 1995 году. Это крупнейший в России про изводитель свинины, говядины, входит в топ-10 производителей мяса птицы, занимается изготовлением готовых блюд, кулинарной продукции и др. В структуру холдинга входят зерновые компании, комбикормовые заводы, элеваторы, свиноводческие комплексы, мясоперерабатывающие предприятия. Производство на них организовано по принципу "от поля до прилавка".

Мираторг Вкусно и точка
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