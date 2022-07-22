Автоматическая конвертация DR в российских депозитариях стартует 15 августа

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Автоматическая конвертация депозитарных расписок на акции российских эмитентов, которые учитываются в российских депозитариях, начнется 15 августа, сообщил ЦБ РФ.

В пятницу совет директоров регулятора утвердил порядок осуществления автоматической конвертации.

С даты опубликования настоящего решения депозитарии не вправе принимать поручения депонентов на конвертацию ценных бумаг иностранного эмитента в акции российского эмитента. Неисполненные поручения депонентов, поступившие депозитариям ранее, считаются отозванными 25 июля.

Процедура автоматической конвертации будет проходить без участия иностранных учетных институтов, напоминает ЦБ. "Автоматическую конвертацию депозитарии проведут в сжатые сроки, чтобы владельцы депозитарных расписок смогли уже в ближайшее время получить российские акции, не ограниченные в обороте и в реализации прав по ним", - подчеркнул Банк России.

В конце июня Госдума приняла поправки в апрельский закон о запрете размещения DR на иностранных биржах и делистинге уже существующих, позволяющие проводить расконвертацию расписок, действия с которыми заблокированы из-за санкционных ограничений, в автоматическом или принудительном порядке в зависимости от того, где учитываются права – в российском либо иностранном депозитарии. Для владельцев, права которых учитываются в российских депозитариях, предусмотрена автоматическая конвертация без обращения к иностранной инфраструктуре. Эмитенты будут обязаны в течение пяти рабочих дней с даты, определенной Банком России (отсчет стартует 15 августа), направить соответствующее уведомление российскому депозитарию, который в свою очередь должен выполнить операции по передаче держателям DR взамен них акций российских эмитентов.

Компании, которым временно или бессрочно разрешено сохранить листинг расписок на иностранных биржах, смогут попросить ЦБ освободить их от необходимости автоматической конвертации либо разрешить осуществить ее после закрытия деппрограммы.