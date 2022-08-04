Правкомиссия может получить право разрешать не проводить автоматическую расконвертацию DR

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Правкомиссия по контролю за иностранными инвестициями может получить право давать разрешения на отсрочку или непроведение автоматической расконвертации депозитарных расписок на акции российских эмитентов, которые учитываются в отечественных депозитариях.

В Минфине готовят соответствующий проект постановления правительства, рассказал "Интерфаксу" источник.

Этот документ устанавливает, что решение будет приниматься исключительно по заявлению компаний, которым до этого было позволено временно или бессрочно сохранить программы депозитарных расписок. Ранее такие разрешения получили 15 компаний из 19-ти ходатайствовавших об этом (девять - бессрочно, ряд компаний - на год, МТС - на два месяца).

Если проект будет принят в нынешней редакции, то такие заявления компании будут должны направить в Минфин до 17 августа включительно. По словам источника, обязательным условием его рассмотрения является наличие заключения профильного министерства, либо Банка России.

Разработка такого документа потребовалась в связи с принятием в конце июня поправок в апрельский закон о запрете размещения российских DR на иностранных биржах и делистинге уже существующих.

Изменения позволили проводить расконвертацию расписок, действия с которыми заблокированы из-за санкционных ограничений, в автоматическом или принудительном порядке в зависимости от того, где учитываются права - в российском либо иностранном депозитарии. Для владельцев, права которых учитываются в отечественных депозитариях, предусмотрена автоматическая конвертация без обращения к иностранной инфраструктуре.

Эмитенты обязаны в течение пяти рабочих дней с даты, определенной Банком России (отсчет стартует 15 августа), направить соответствующее уведомление российскому депозитарию, который в свою очередь должен выполнить операции по передаче держателям DR взамен них акций российских эмитентов. Согласно закону, компании, получившие право сохранить депозитарную программу, вправе ходатайствовать о непроведении автоматической расконвертации DR.