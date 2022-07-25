Магаданские золотодобытчики предложили ЦБ закупать металл у них напрямую

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Магаданская областная дума предложила федеральному правительству скорректировать госрегулирование оборота золота и предложила Банку России покупать металл напрямую у недропользователей, сообщила пресс-служба регионального парламента.

Российские золотодобытчики традиционно продают золото коммерческим банкам, а те могут отправлять его на экспорт или перепродавать внутри страны. В 2020-2021 годах основная часть добытого металла вывозилась за рубеж. Сейчас, когда несколько банков - крупных игроков рынка драгметаллов - попали под санкции, экспортный канал оказался для них закрыт, и ликвидность рынка золота существенно снизилась.

На этом фоне Банк России, практически не пополнявший запасы золота два года, в конце февраля возобновил покупку золота на внутреннем рынке, причем с апреля перешел на договорную цену.

Теперь магаданские депутаты предложили ЦБ покупать золото у предприятий напрямую по рыночной (мировой) цене. Это обеспечит рентабельность работы предприятий-недропользователей и стабильность бюджетной системы России, отмечают они.

Они также предлагают разрешить предприятиям-недропользователям реализацию физическим лицам слитков, произведенных на аффинажных заводах из добытого этими предприятиями золота, без начисления налога на добавленную стоимость. Пресс-служба отмечает, что это предложение сформировано по аналогии с положениями Налогового кодекса, согласно которым с 1 марта 2022 года от обложения НДС освобождены операции по реализации банками драгоценных металлов в слитках физическим лицам независимо от помещения этих слитков в хранилища банков.

Кроме того, золотодобытчики предлагают разрешить не регистрировать договоры с физлицами на куплю-продажу слитков или регистрировать, но в уведомительном порядке. Это предложение обусловлено тем, что регистрация занимает длительное время и ставит недропользователей в заведомо неконкурентное положение относительно банков. При этом прозрачность товарооборота слитков на всех его этапах, а также своевременность и полноту налогообложения доходов от сделки обеспечит Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них.

"Предприятия-недропользователи осуществляют масштабные инвестиции в инфраструктурные проекты, развитие производств, создают новые и сохраняют действующие высокооплачиваемые рабочие места (. . .) А главное - отрасль представляет ценность для региона как стабильный налогоплательщик, внося своими отчислениями значительный вклад в доходную часть регионального бюджета, от полноты которой зависят итоги реализации национальных проектов, государственных региональных и муниципальных программ, исполнение в полном объеме публичных нормативных обязательств Магаданской области", - цитирует пресс-служба председателя заксобрания региона Сергея Абрамова.

Он добавил, что золотодобытчики формируют основную часть налога на прибыль организаций, налога на доходы физических лиц и налога на добычу полезных ископаемых, которые занимают в структуре налоговых и неналоговых доходов области более 80%.

Недропользователи Магаданской области в январе-июне 2022 года добыли 19,6 тонны золота, что на 1,5% меньше, чем годом ранее. Годовой план добычи драгоценных металлов в регионе на 2022 год включает 52 тонны золота, в том числе 18,5 тонны россыпного. Недропользователи региона в 2021 году добыли 52,1 тонны золота, что на 6% превысило показатель 2020 года. Этот результат стал рекордным за 46 лет.