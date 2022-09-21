Матвиенко предложила правительству рассмотреть увеличение закупок золота

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Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Тема приобретения государством цветных и драгоценных металлов в условиях внешних ограничений и рисков вновь прозвучала с высокой трибуны: рассмотреть увеличение их закупок правительству предложила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

"Все-таки надо правительству серьезно рассмотреть возможность увеличения закупок золота, как вы правильно сказали, никеля, драгоценных металлов. Во-первых, подержать наших производителей, во-вторых, это, конечно же, лучше, чем дискредитировавшая себя валюта или учет ее где-то за рубежом на каких-то счетах, - заявила она в Совете Федерации в рамках "правительственного часа" с участием министра экономического развития Максима Решетникова.

Золото

Экспорт золота из России с марта затруднен в связи с введением санкций против банков - крупных игроков рынка драгметаллов, а также отзывом у российских аффинажных заводов статуса надежного поставщика (Good Delivery). Банк России в апреле заявил, что будет покупать золото по договорным ценам. Их уровень публично не объявлен, но участники отрасли тогда говорили о дисконте порядка 15% к рыночному. На аналогичных условиях стали закупать золото и коммерческие банки, перенося дисконт на недропользователей.

"Закупка золота с дисконтом 17%, она ставит на грань просто убыточности добытчиков золота, - отметила Матвиенко. - Мне кажется, вот это тот случай, когда золотой запас страны, он точно "не тянет" (карман - ИФ) и точно не обесценится, и не превратится в "фантики", которые мы уже так много потеряли из-за незаконных действий так называемых западных партнеров".

Глава Минэкономразвития Максим Решетников согласился рассмотреть вопрос, но подчеркнул, что делать это надо совместно с ЦБ и попросил отразить это в итоговом документе правчаса. "Закупки в золотовалютные резервы - это тема Центрального банка, еще и ограниченного доступа, поэтому мы здесь в каком-то режиме, безусловно, подготовим предложения вместе с коллегами", - заявил он.

Тему золотодобычи поднял на "правительственном часе" зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике, сенатор от Амурской области Иван Абрамов. "Раньше Центробанк у нас закупал большое количество золота, - напомнил он. - Сегодня те физические лица, которые могут без НДС покупать, такой объем, кончено, не выбирают".

"Одна из основных проблем, с которыми коллеги столкнулись, это отзыв вот этого подтверждения у аффинажных заводов и по сути через это - закрытие возможности экспорта золота не только в западные страны, но и в целом вообще вывоза его за рубеж. И это как раз пример того, когда российский бизнес целиком полагался на финансовую, биржевую инфраструктуру западных стран. И сейчас-то понятно, что, конечно, надо было параллельно создавать свои инструменты и свои механизмы для этого", - отметил Решетников.

"Поэтому сейчас, как нам кажется, надо, во-первых, заниматься созданием собственной инфраструктуры в таких вопросах, и это не только золото, это, говоря шире, цветные металлы как минимум, драгоценные металлы, а, возможно, и лес, а, возможно, и другие направления, потому что договариваться со странами-потребителями, с Юго-Восточной Азией, с Китаем, с Индией, с арабскими странами, те, кто потребляет нашу продукцию, и выстраивать эту схему", - считает глава Минэкономразвития.

Спрос на металлы

Комментируя возможные меры по поддержке метотрасли и увеличения внутреннего металлопотребления, Решетников вновь напомнил о реализации крупных инфраструктурных проектов: "В бюджете финансирование инфраструктурных проектов не уменьшено, а увеличено. В том числе мы и средства ФНБ тоже закладываем и привлекаем на эти цели, дорожное строительство и так далее". Глава министерства также обратил внимание на инвестпрограммы таких компаний, как РЖД и "Газпром", которые "потребуют металла".

По словам министра, металлургов также поддержат технические решения, в том числе связанные с увеличением потребления металла строительной отраслью - "это вопрос Минстроя, это технические требования, и коллеги свою работу делают". Решетников отметил падение спроса на металл со стороны автопрома, обратив внимание, что другие отрасли не сократили его потребление.

В то же время глава Минэкономразвития напомнил, что часть мощностей металлургической отрасли избыточна для внутреннего потребления: "(Если) коллеги найдут способ переориентироваться на другие рынки, с западных на восточные и так далее, значит найдут. Если не найдут, то мы внутренним потреблением далеко не всегда сможем закрыть, и нам нужно будет поддержать компании в их реструктуризации, в поиске новых продукций с большей добавленной стоимость с тем, чтобы она выдерживала больший объем транспортных издержек. Это большой вызов, который мы до конца не осознали и не прочувствовали".

"У нас вырастет доля транспортных издержек в экономике, потому что нам придется переориентироваться с западных рынков на восточные (...). И это то, над чем придется работать. Поэтому сказать, что давайте государственными закупками цветных, драгоценных металлов, черных металлов мы компенсируем - все не компенсируем. Поэтому надо заниматься выстраиванием новых цепочек, поддержкой экспорта и поддержкой инвестиций", - резюмировал он.