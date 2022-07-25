Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:26

Трейдеры ожидают сохранения высоких цен на газ в Европе в ближайшие годы

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Цены на природный газ в Европе останутся высокими в ближайшие годы на фоне сохранения дефицита предложения, полагают трейдеры.

Фьючерсы на газ с поставкой через год и через два торгуются на отметках 134 евро и 82 евро за мегаватт-час, пишет Financial Times. Это близкие к рекордным значения. При этом до прошлого лета фьючерсы в течение десятилетия стоили меньше 40 евро за мегаватт-час.

Цены на газ в Европе подскочили в июне на ожиданиях прекращения поставок из России по газопроводу "Северный поток 1". После окончания ремонтных работ поставки возобновились, однако участники рынка по-прежнему опасаются перебоев в будущем, что поддерживает котировки на рекордно высоких уровнях, отмечает FT.

"Возможно, мы переживем зиму 2022 года и зиму 2023 года без особых потерь, если нам повезет, но затем с каждой последующей зимой ситуация будет ухудшаться", - сказал генеральный секретарь Международной группы импортеров СПГ (International Group of Liquefied Natural Gas Importers, GIIGNL) Венсан Демури.

По его мнению, единственный шанс для Европы связан с заключением долгосрочных контрактов на поставки СПГ из Катара и США и с постепенным сокращением зависимости от спотового рынка.

В свою очередь, сложившаяся ситуация увеличивает вероятность рецессии в Европе. Например, экономика Германии может упасть на 5-6% в следующем году в случае прекращения поставок по "Северному потоку 1", полагают аналитики Deutsche Bank.

Европа Северный поток
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Кремль ждет от ООН помощи в отмене ограничений против российского зерна и удобрений

ЦБ РФ с августа повысит нормативы обязательных резервов в рублях и валюте

ЦБ РФ с августа повысит нормативы обязательных резервов в рублях и валюте

"АвтоВАЗ" возобновил продажи Niva в России

Володин анонсировал доработку законопроекта о едином операторе цифровой рекламы

Володин анонсировал доработку законопроекта о едином операторе цифровой рекламы

Сбербанк с 25 июля снизил ставки по вкладам в среднем на 1 п.п.

Сбербанк с 25 июля снизил ставки по вкладам в среднем на 1 п.п.

"Лента" планирует открыть не менее 100 магазинов в 2022 году

"Лента" планирует открыть не менее 100 магазинов в 2022 году

Uniper смог возобновить закачку газа в хранилища

Минтруд предложил обязать директоров школ и главврачей декларировать расходы

Brent подешевела до $102,39 за баррель

Wildberries зафиксировал рост спроса на маски и антисептики впервые в 2022 году

Wildberries зафиксировал рост спроса на маски и антисептики впервые в 2022 году
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });