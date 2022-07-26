Конкуренция за поставки СПГ в мире усилилась

На фоне сокращения поставок российского газа в Европу Япония и Южнеая Корея активизировали закупки СПГ на зиму

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Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Конкуренция за поставки СПГ в мире усилилась после сообщения "Газпрома" о сокращении прокачки газа в Европу по трубопроводу "Северный поток", сообщает Bloomberg.

Энергетические компании Южной Кореи и Японии ускоряют закупки СПГ на зиму из-за беспокойства по поводу того, что Европа начнет активно пополнять запасы за счет поставок сжиженного газа, рассказали агентству информированные трейдеры. При этом даже страны, которые тяжело воспринимают изменения цен на сырье, как Индия и Таиланд, увеличивают закупки, чтобы избежать дефицита.

25 июля "Газпром" сообщил, что прокачка газа по "Северному потоку" с 27 июля сократится до 1/5 его мощности.

По оценкам трейдеров, спотовые цены на СПГ в Северной Азии во вторник могут достигнуть $45 за миллион британских тепловых единиц (BTU), максимум с начала марта.

Природный газ является одним из ключевых энергоресурсов в выработке электроэнергии и отоплении помещений. Подъем цен на газ приведет к еще большему ускорению инфляции в мире. При текущем уровне цен покупатели из стран с развивающейся экономикой, как Пакистан, Бангладеш и Аргентина, не могут позволить себе осуществлять сделки на спотовых рынках, из-за чего возникает дефицит газа, отмечает Bloomberg.