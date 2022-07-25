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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:26

Julius Baer сократил полугодовую прибыль на четверть из-за спада активности клиентов

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Швейцарский Julius Baer Gruppe AG уменьшил чистую прибыль в первом полугодии 2022 года из-за снижения активности клиентов и волатильности на мировых рынках.

Чистая прибыль группы в январе-июне сократилась на 26%, до 450,6 млн швейцарских франков ($468 млн). Скорректированная прибыль уменьшилась на 25% - до 476 млн франков, говорится в отчете банка.

Объем активов под управлением сократился до 428 млрд франков с 486 млрд франков годом ранее. Чистый отток средств составил 1,1 млрд франков.

Чистый процентный доход банка в минувшем полугодии увеличился на 11% - до 342 млн франков, а комиссионный доход понизился на 10% и составил 1,05 млрд франков.

Капитализация Julius Baer с начала 2022 года сократилась на 25% и составляет 9,3 млрд франков.

Julius Baer Швейцария
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