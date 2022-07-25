FT сообщила о попытках Китая избежать делистинга большого числа компаний с бирж США

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Власти КНР готовят меры, которые позволят многим китайским компаниям, имеющим листинг в США, выполнить требование американских регуляторов о предоставлении им доступа к результатам аудиторских проверок, пишет газета Financial Times.

Компаниям необходимо выполнить это требование до 2024 года, чтобы избежать делистинга с американских бирж.

Как сообщают источники FT, власти КНР намерены рассортировать компании на три группы в зависимости от важности данных, которыми они располагают. В первую группу войдут компании, не обладающие "чувствительной" информацией, во вторую - имеющие доступ к ней. Компаниям из третьей группы, располагающим "секретной" информацией, придется вывести акции с американских бирж, отмечают источники.

По их словам, Пекин обсуждает возможность реорганизации компаний, обладающих "чувствительной" информацией, например, за счет передачи определенной части операций третьей стороне, что позволило бы им выполнить требования американского регулятора.

Как сообщалось, в прошлом году в США вступил в силу закон (U.S. Holding Foreign Companies Accountable Act, HFCAA), запрещающий листинг на американских биржах акций компаний, аудиторы которых не проверяются Советом по надзору за бухгалтерской отчетностью публичных компаний (Public Company Accounting Oversight Board, PCAOB).

Китайским компаниям и их аудиторам придется предоставить доступ к результатам проверок отчетности или вывести акции с американских бирж в 2024 году. Пекин долгое время не разрешал местным компаниям предоставлять доступ к данным зарубежным регуляторам, ссылаясь на требования государственной безопасности.

В общей сложности акции порядка 260 китайских компаний, включая Alibaba Group Holding Ltd., Yum China Holdings Inc. и Weibo Corp., могут быть выведены с нью-йоркских бирж при невыполнении регулятивных требований. Совокупная стоимость акций этих компаний в США оценивается в $1,3 трлн, отмечает FT.

Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг КНР (China Securities Regulatory Commission, CSRC) заявила в ответ на публикацию газеты, что не "рассматривает создание трехуровневой структуры" для компаний, имеющих листинг в США.

"Вне зависимости от того, размещены ли акции компании в Китае или за рубежом, она должна выполнять соответствующие национальные законы и регулятивные требования в отношении данных, а также регулятивные требования места, где обращаются ее акции", - заявил регулятор.