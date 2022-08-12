Четыре китайских компании решили провести делистинг с NYSE

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Китайские нефтяные компании PetroChina и Sinopec, страховщик China Life Insurance и Aluminum Corp. of China (Chalco) объявили о намерении провести делистинг акций с Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE), сообщает MarketWatch.

Об этом они объявили в отдельных сообщениях.

Компании назвали разные даты ухода с биржи, но в основном это конец августа и начало сентября.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США заявила в декабре, что акции 273 компаний находятся под угрозой делистинга, если они не будут выполнять правила, включая разрешение на проведение аудиторских проверок.

В прошлом году в США вступил в силу закон (U.S. Holding Foreign Companies Accountable Act, HFCAA), запрещающий листинг на американских биржах акций компаний, аудиторы которых не проверяются Советом по надзору за бухгалтерской отчетностью публичных компаний (PCAOB).

Китайским компаниям и их аудиторам придется предоставить доступ к результатам проверок отчетности или вывести акции с американских бирж в 2024 году. Пекин долгое время не разрешал местным компаниям предоставлять зарубежным регуляторам доступ к данным, ссылаясь на требования государственной безопасности.