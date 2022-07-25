Глава ЦБ Латвии допустил существенное повышение ставки ЕЦБ в сентябре

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк (ЕЦБ) может продолжить существенно повышать процентные ставки и дальше после неожиданного решения об их подъеме сразу на 50 базисных пунктов на прошлой неделе, сказал Bloomberg член совета управляющих ЕЦБ, руководитель ЦБ Латвии Мартиньш Казакс.

"Я бы сказал, что повышение ставок в сентябре тоже должно быть довольно масштабным", - сказал он.

ЕЦБ 21 июля повысил процентные ставки впервые за 11 лет. Базовая процентная ставка по кредитам была повышена до 0,5%, ставка по депозитам - до нулевого уровня, ставка по маржинальным кредитам - до 0,75%. Кроме того, регулятор сообщил, что запускает новую программу выкупа облигаций для ограничения фрагментации в еврозоне. Новый антикризисный механизм, Transmission Protection Instrument (TPI), будет способствовать сокращению расхождений в стоимости заимствования для различных государств еврозоны.

Задача ЕЦБ заключается в сдерживании рекордно высокой инфляции в еврозоне, которая уже превышает целевой показатель в 2% более чем в 4 раза, при этом еще не достигла пика. В Латвии инфляция приблизилась к 20%.

Отвечая на вопрос о возможности даже более существенного повышения ставок - на 75 базисных пунктов - на следующем заседании, Казакс призвал своих коллег мыслить широко.

"Учитывая неопределенность, динамику инфляции, риски ее сохранения на таком уровне, я бы сказал, что, конечно же, мы должны быть открыты для обсуждений", - отметил он и добавил, что ЕЦБ не должен просто следовать примеру Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Глава Банка Италии Иньяцио Виско высказал мнение, что ЕЦБ будет придерживаться последовательного подхода в вопросе о повышении стоимости заимствований.

"Мы будем решать, как действовать, в зависимости от данных, однако это не означает, что мы не будем двигаться постепенно", - сказал он Bloomberg.

В свою очередь еще один член совета управляющих ЕЦБ, председатель ЦБ Австрии Роберт Хольцман, сказал, что европейскому центробанку, вероятно, придется допустить умеренную рецессию, чтобы ограничить повышение цен, если он заметит сигналы того, что инфляционные ожидания продолжают расти.

"Мы надеемся, это не будет обязательным", - сказал Хольцман телеканалу ORF.

Он также сказал, что размер дальнейшего повышения ключевых ставок будет зависеть от динамики экономики. Поступающие статданные позволят определить, каким будет следующий шаг ЕЦБ на заседании в сентябре.