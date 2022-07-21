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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:15

ЕЦБ повысил процентные ставки впервые за 11 лет - на 50 б.п.

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг повысил процентные ставки впервые за 11 лет, сразу на 50 базисных пунктов (б.п.).

Базовая процентная ставка по кредитам была повышена до 0,5%, ставка по депозитам - до нулевого уровня, ставка по маржинальным кредитам - до 0,75%.

"Совет управляющих ЕЦБ посчитал целесообразным сделать более масштабный первый шаг в нормализации процентных ставок, чем тот, о котором просигнализировал на предыдущем заседании", - говорится в пресс-релизе ЕЦБ.

Кроме того, регулятор сообщил, что запускает новую программу выкупа облигаций для ограничения фрагментации в еврозоне.

В сообщении ЕЦБ говорится, что регулятор планирует дальнейшую нормализацию процентных ставок.

ЕЦБ
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